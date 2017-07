Meşələrdən hələ də balta səsi gəlirsə...

Milli.Az "Azərbaycan" qəzetinə istinadən yazını təqdim edir.

Oğuz rayonu təkcə doğma adı ilə deyil, ecazkar təbiəti ilə də ürəyəyatımlıdır: mülayim iqlimi, dağ silsiləsi, sıx-zəngin meşələri, çay və şəlalələri çox cəlbedicidir. Rayon ərazisində tarixi eramızdan əvvələ gedən və günümüzə qədər bütün dövrləri əhatə edən məbəd və abidələr, qədim insan məskənləri qalıqları turistlərin maraqla gəzdiyi yerlərdir. Oğuz şəhəri, rayonun digər yaşayış məntəqələri dinamik sosial-iqtisadi inkişaf sayəsində müasir simasını da xeyli dəyişib: kommunikasiya sistemləri, yol infrastrukturu yenilənib, yeni və gözəl sosial, mədəniyyət obyektləri tikilib. Turizm biznesi günün tələbləri səviyyəsində formalaşmaqda və genişlənməkdədir. Təklif edilən xidmətlər keyfiyyəti və münasib qiymətləri ilə rəqabətə davamlı olduğundan Oğuzda turizmin daha da inkişaf edəcəyinə şübhə yoxdur.

Turistlərin Oğuzda mütləq gəzib-görüb istirahət etmək istədiyi yerlərdən biri də Xalxal ərazisidir. Dağlar, meşə, çay əhatəsində şəlalənin yaratdığı gözəllikdən zövq almağa gələnlər ilin hər fəslində, xüsusilə isti yay aylarında çox olur. Yol boyu ətraf meşəlikdir. Ağacların qalın gövdəsindən onların əsrlərə şahidlik etdiyini anlamaq mümkündür. Amma təəssüf ki, bu gözəlliyə qıyanlar, yaşıl "ciyərlərimizi" baltalayanlar hələ də var. Hərçənd, bu yolun bir hissəsində, hər iki cinahı boyu yaranan talaya baxanda burada balta deyil, xüsusi texnika işlədildiyini və bunun izlərini görmək mümkünüdür. Kifayət qədər böyük sahədə onlarla ağac insafsızcasına kəsilib. Bu ağac "qəbiristanlığı"nın yanından sükutla ötmək mümkün deyil. Baş daşlarını xatırladan kötüklər sanki dil açıb başlarına gətirilən müsibətdən bəhs etmək istəyirlər. Ətrafa nəzər yetirib burada nə baş verdiyni ümumən anlamaq, təsəvvür etmək mümkündür: ağaclar mütəşəkkil qaydada müəyyən məqsədlər üçün kəsilib və ərazidən daşınıb.

Düşünmək olar ki, yaxın yaşayış məntəqəsində təbii qaz olmadığından əhali ağacları odun üçün qırır. Bu hal istisna deyil. Amma kəndlilər adətən ağacları bütünlüklə kəsməklə yox, quru qol-budağını toplamaqla bu ehtiyaclarını ödəyirlər. Diametri haradasa bir metrə çatan, bəzən isə bundan da artıq olan ağacları balta, hətta adi elektrik mişarı ilə kəsmək mümkün deyil. Bunun üçün xüsusi peşəkar texnika lazımdır. Eləcə də ağacları kəsdikdən sonra onları daşımaq üçün yerindəcə emal etmək, doğramaq tələb olunur. Bu iş də başqa texniki vasitələr tələb edir. Üstəlik oduncağı müəyyən ölçülərdə kəsdikdən sonra onlar maşınlara yüklənməlidir. Bunun üçün işçi qüvvəsinə, kəsici, qaldırıcı peşəkar texnikaya və yükdaşıma vasitələrinə də ehtiyac var. Yəni, burada ağaclar briqada şəklində, mütəşəkkil fəaliyyətlə kəsilib daşına bilərdi. Maraqlıdır, buna işlək, gedişli-gəlişli bir yolun üstündə, hamının gözü önündə kim cəsarət edər?

Ağacların maddi maraq, qazanc naminə "qurban" kəsildiyi şəksizdir. Odun üçün bu böyüklükdə ağacların doğranması ağlabatan deyil. Deməli, bir ehtimal da ağacların mebel sənayesində istifadə üçün kəsilməsidir. Nəzərə alsaq ki, bu məqsədlə ağacların kəsilməsi faktları təkcə Oğuzda deyil, son illər ərzində digər ətraf rayonların ərazisində də qeydə alınıb, bu ehtimal daha real görünür. Dövri mətbuatda bununla bağlı mütəmadi həyəcan siqnalı çalınıb - konkret faktlardan bəhs olunub, hadisələrdən yazılıb. Bunun nəticəsi də olub. Məsələn, bu yaxınlarda Zaqatala, Oğuz, Qəbələ və daha 3 rayonun Meşə Mühafizəsi və Bərpası müəssisələrində yoxlamalar zamanı meşələrin qorunub mühafizə olunmasında ciddi nöqsanlara yol verildiyi müəyyən edilib. İdarə müdirləri tutduqları vəzifədən azad olunublar. Oğuz Meşə Mühafizəsi və Bərpası Müəssisəsinin direktoru barəsində isə ciddi intizam tənbehi tədbirləri görülüb. Deyirlər ki, hazırda meşə fonduna dəymiş ziyanın bərpa olunması və cavabdeh şəxslərin fəaliyyətinə hüquqi qiymət verilməsi istiqamətində tədbirlər həyata keçirilir.

Əlbəttə, tədbir görülməsi, günahkarların cəzalandırılması vacibdir. Amma yüzillik ağaclar necə bərpa olunacaq, bu boşluq necə doldurulacaq? Əslində cəzadan da vacib olan ağacların kəsilməsinin qarşısını kəsməkdir! Bu daha önəmli, daha məqsədəuyğundur. Unutmaq olmaz ki, meşə fondunun qırılması təkcə təbiətin yaşıl ciyərlərinin baltalanmasından ibarət deyil. Ekoloji tarazlığa qəsd iqlim, həmçinin fauna tarazlığının pozulması ilə nəticələnir. Beləcə, temperatur, yağıntı balansı, hava axınları-cərəyanları sistemi pozulur, dəyişir. Həmçinin heyvanlar aləmində də həyat təbii məcrasından çıxır. Vəhşi heyvanların insan məskənlərinə, yaşayış yerlərinə, fərdi təsərrüfatlara hücumlarının artmasının bir səbəbi də elə budur...

Bu xüsusda da klassik sual aktualdır: bəs, nə etməli, necə etməliyik ki, ağacların qırılmasının qarşısı birdəfəlik alınsın, nəhayət meşə, yaşıllıq sahələri genişlənsin? Bunun üçün hüquqi baza var və kifayət qədər möhkəmdir. Yaşıllıqlara qənim kəsilənlərə qarşı cəzalar da yetərincə sərtdir. Amma yenə də çox arxayıncasına əlinə balta alan şəxslərə rast gəlinir.

Bizim əlimizdən yalnız gördüklərimizi yazmaq gəlir. Çox zaman qınanılsa da, jurnalistin işi də elə budur. Bəs onda, hələ də meşələrdən balta səsi gəlirsə, işini yetərincə dolğun, keyfiyyətli görməyən kimdir?

