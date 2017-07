Azərbaycan əsilli atlet Ramil Quliyev Türkiyə üçün növbəti qalibiyyəti qazanıb.

Milli.Az "qafqazinfo"-ya istinadən xəbər verir ki, 27 yaşlı idmançı 200 metr məsafəyə qaçışda 20,15 saniyə nəticə göstərib. Bununla da o, "Brilliant Liqa"da qızıl medalın sahibi olub.

Qeyd edək ki, Ramil Quliyev 2011-ci ildə Türkiyə vətəndaşlığını qəbul edib.

Milli.Az

