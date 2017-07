İndoneziyanın Mərkəzi Yava əyalətində vulkan püskürməsi nəticəsində xəsarət alanlar var.

Metbuat.az verir ki, vulkan püskürən zaman turistlər vulkanın kraterindən 15 metr məsafədə olublar.

Bildirilir ki, təbii fəlakət nəticəsində 10 turist xəsarət alıb və onlar xəstəxanaya yerləşdiriliblər.

