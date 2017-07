Hindistanın cənubunda qəzəblənmiş fil avtomobili futbol topuna çevirib.

Milli.Az xəbər verir ki, hadisə yerli festival zamanı baş verib. Tədbirdə yüksək səsləri qəbul edə bilməyən heyvan özündən çıxıb. Fil bir hərəkətlə avtomobili çevirib. İnsanlar dərhal qəzəblənmiş heyvandan qaçmağa başlayıblar, xoşbəxt təsadüf nəticəsində zərərçəkən olmayıb.

Nəhayət sakitləşən fil sahibi ilə festivalı tərk edib. (publika.az)

Milli.Az

