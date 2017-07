İraqda qaçqın düşərgəsində partlayış törədilib, ölənlər var

İraqın Ramadi şəhərində qaçqın düşərgəsində partlayış baş verib.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində azı 6 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb. Partlayışın terrorçu-kamikadze tərəfindən törədildiyi bildirilib.

"Əl-Ərəbiyə" telekanalı partlayış nəticəsində 14 nəfərin öldüyü barədə məlumat yayıb. Partlayışa görə hələlik heç bir qruplaşma məsuliyyəti öz üzərinə götürməyib. Anbar vilayətində yerləşən Ramadi şəhəri 2015-ci ildə İŞİD terror qruplaşmasının silahlılarından azad edilib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.