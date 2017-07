Böyük Britaniyanın Müdafiə Nazirliyi 3 hərbi gəminin hazırlanmasının ilk mərhələsində 3,7 milyard funt sterlinq (təxminən 4,8 milyard dollar) xərcləyəcək.

Trend-in "RİA Novosti"yə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə müdafiə naziri Maykl Fellonun bəyanatında deyilir.

Məlumata əsasən, bu gəmilər, Böyük Britaniyanın nüvə qüvvələrini və yeni təyyarədaşıyan gəmilərini qoruyacaqlar.

Milli.Az

