Premyer Liqanın debütantı "Səbail" bu gün ilk sınaq matçını keçirib. Fanat.Az xəbər verir ki, bakılılar öncədən planlaşdırıldığı kimi, "Sumqayıt"la üz-üzə gəlib.

4 qolun vurulduğu oyun heç-heçə bitib - 2:2. “Kimyaçılar”ın heyətində komanda ilə bu gün müqavilə imzalayan Ramin Həsənov dubl edib. Samir Əliyevin komandasının qollarını isə Emin Mehdiyev və Şirməmməd Məmmədov vurub.

Fanat.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.