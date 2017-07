Aktyor Burak Özçivitlə 4 gün əvvəl ailə həyatı quran aktrisa Fahriye Evcen İnstaqramda yeni fotosunu paylaşıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, Maldiv adalarında bal ayında olan Evcen hovuzda çəkilmiş fotosunu hesabında "İstirahət zamanı" qeydi ilə yerləşdirib.

Şəklə qısa zaman ərzində 7 mindən çox bəyənmə gəlib.

Milli.Az

