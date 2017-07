2017/18 mövsümü üçün transfer çalışmalarını sürdürən “Sumqayıt” heyətinə daha bir futbolçu qatıb. Fanat.Az xəbər verir ki, kimyaçılar Ramin Həsənovu rənglərinə bağlayıb.

Son mövsümü “Qəbələ”də keçirən futbolçu 1 illik icarəyə götürülüb. 21 yaşlı hücumçu “Sumqayıt”da 90 nömrəli forma altında çıxış edəcək.

Fanat.Az

