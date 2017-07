Bakı. 2 iyul. REPORT.AZ/ İsveçin Malmö şəhərində 3 polis zabiti güllələnib.

"Report" "Breaking News"a istinadən xəbər verir ki, silahlı insident bir neçə nəfər tərəfindən törədilib.

Hazırda cinayətkarların tutlması istiqamətində əməliyyat aparılır.



