Konfederasiyalar Kubokunun sahibi məlum oldu

Konfederasiyalar Kubokuna yekun vurulub.

Publika.az xəbər verir ki, gün ərzində həm üçüncü yerin sahibi, həm də çempionun adına aydınlıq gəlib.

Əvvəlcə bürünc medalın taleyi həll olunub. Portuqaliya Meksika ilə üz-üzə gəlib. Yarımfinalda Çiliyə oyunsonrası penalti seriyasında uduzan pirineylilər bu dəfə şansı əldən verməyiblər. Olduqca gərgin və mübarizə şəraitində keçən matçı Portuqaliya 2:1 hesabı ilə qazanıb.

Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da diqqətlər Sankt-Peterburqa yönəlib. Konfederasiyalar Kubokunun qalibinin adına aydınlıq gələn oyunda Almaniya ilə Çili qarşılaşıb. Turnirin əsas favoritlərindən biri olan "bundestim" bu adı doğruldub. Oyunun taleyini bir qol həll edib.



Konfederasiyalar Kuboku - 2017

2 iyul



3-cülük uğrunda oyun

Portuqaliya - Meksika - 2:1 (əlavə vaxt)

Qollar: Pepe, 90+3, A. Silva, 105 (pen.) - Neto, 54 (öz qapısına)



Final

Çili - Almaniya - 0:1

Qol: Stindl, 20

