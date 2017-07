Futbol üzrə Almaniya yığmasının yarımmüdafiəçisi Yulian Draksler Konfederasiyalar Kubokunun ən yaxşı oyunçusu seçilib.

APA-nın TASS agentliyinə istinadən verdiyi xəbərə görə, 23-yaşlı futbolçu Almaniyanın qələbəsi ilə yekunlaşan turnirdə komandanın kapitanı olub.

Bundan əvvəl Konfederasiyalar Kubokunun ən yaxşı oyunçuları braziliyalılar Denilson (1997-ci il), Ronaldinyo (1999), Adriano (2005), Kaka (2009) və fransalı futbolçular Rober Pires (2001) və Tyerri Anrı (2003) seçiliblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.