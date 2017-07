Lənkəranda toyda həkim döyüldü

Lənkəranda Təcili Tibbi Yardım Stansiyasının həkimi döyülüb.

APA-nın cənub bürosunun verdiyi məlumata görə, hadisə Lənkərandakı şadlıq saraylarının birində qeydə alınıb.

Toyda qonaq qismində iştirak edən bir qadının qəfildən halı pisləşib. Ona yardım etmək üçün təcili yardım çağırılıb. Həkimlərin səylərinə baxmayaraq Xeyransa adlı qadının həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Bundan qəzəblənən mərhumun yaxınları hadisə yerinə gələn Təcili Tibbi Yardım Stansiyasının həkimi Vüsal Həsənovu döyüb, “təcili yardım” maşınına isə qismən ziyan vurublar.

Məlumata görə, həyatını itirən qadın ürək çatışmamazlığından əziyyət çəkirmiş. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

