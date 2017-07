İlan sancmaları çoxalıb: necə qorunaq? - VİDEO

Kimi həyətində kirpi saxlayır, kimi isə müxtəlif bitkilər əkir... Bölgələrdəki sakinlərin əksəriyyəti bu üsullarla ilanlardan mühafizə olunurlar...

Milli.Az bildirir ki, son günlərdə ilansancama hallarının sayı xeyli artıb. Həyətyanı sahələrdə də tez-tez bu sürünənlərə rast gəlinir. Sakinlər də ilandan qorunmaq üçün müxtəlif üsullara əl atırlar. Onlardan bəziləri həyətdə yarpız və sarımsaq əkirlər.

Sakinlərin sözlərinə görə, ev quşları da onları ilan təhlükəsi barədə xəbərdar edir. Hətta həyətdə kirpi saxlayanlar da var.

Ekoloq Telman Zeynalov isə deyir ki, yarpız və sarımsaq əkmək heç də ilanın qarşısını almır. Bu sürünəndən qorunmaq üçün kirpi saxlamaq və gəzərkən diqqətli davranmaq məsləhətdir.

Həyətin mütəmadi olaraq yabanı bitkilərdən təmizlənməsi də ilanın sərinləmək üçün orada məskən salmasının qarşısını alır. /xezerxeber.az

Videonu izləmək üçün şəklə klikləyin:



