Kolumbiyada 5,1 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Publika.az xəbər verir ki, yeraltı təkanların episentri Mesetas şəhərindən 17 km şimal-şərqdə, ocağı isə 30 km dərinlikdə yerləşib.

Dağıntı və zərərçəkənlər barədə məlumat daxil olmayıb.

