İsveçin cənubunda Malmö şəhərində silahlı insident baş verib.

Publika.az "RİA Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, naməlum şəxs 3 nəfərə atəş açıb. Yaralılardan ikisinin vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. hadisənin narkotik ticarəti ilə bağlı olduğu ehtimal edilir.

