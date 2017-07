ABŞ-da “United Airlines” aviaşirkətinə məxsus sərnişin təyyarəsi Denver şəhər hava limanına qəza enişi edib.

APA-nın RİA Novosti agentliyinə istinadən verdiyi xəbərə görə, buna təyyarənin mühərrikinin alovlanması səbəb olub.

Aspen-Denver marşrutu üzrə uçan təyyarənin sərnişinləri dərhal təxliyə edilib. Hadisə nəticəsində zərərçəkən olmayıb. İnsidentin səbəbləri barədə hələ ki, məlumat verilmir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.