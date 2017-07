İndoneziyanın Yava adasında xilasedici helikopter qəzaya uğrayıb.

APA-nın RİA Novosti agentliyinə istinadən verdiyi xəbərə görə, qəza nəticəsində 8 nəfər həyatını itirib.

Ötən gün Mərkəzi Yava əyalətində vulkan püskürüb. Məlumata görə, helikopter təxliyə zonasına uçarkən qəzaya uğrayıb.

Vulkan təqribən 50 metr hündürlüyə kül püskürüb, nəticədə azı 10 turist müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb.

