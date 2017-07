Fotoqraf Norbert Kristof Voytesyak doğma Krakov şəhərinin küçələrini səhər saat 4-də dolaşaraq fotolar çəkib.

Milli.Az dumanın çökdüyü Krakovun fotolarını təqdim edir.

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.