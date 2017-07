"İnter"in yeni transferi

Milan "İnter"i qapı xəttini gücləndirib.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, "nerazzurri" 32 yaşlı qapıçı Daniele Padellini heyətinə qatıb. Son mövsümü "Torino"da keçirən italiyalı qolkiper "İnter"ə azad agent kimi transfer olunub. O, komandadan ayrılan Karrizonun əvəzinə ehtiyat qapıçı olacaq. Padelli 2013-cü ildən Turin klubunun şərəfini qoruyurdu. O, karyerası ərzində "Komo,, "Sampdoria", "Pizigettone", "Crotone", "Liverpool", "Piza", "Avellino", "Bari" və "Udinese"də də forma geyinib.

