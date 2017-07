Konyada bədbəxt hadisə baş verib.

Publika.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, 9 yaşlı uşaq həyətdə oynayarkən 4 yaşlı xalası oğlunu güllələyib.

Həyətdə oynayarkən silah tapan uşaq bunun oyuncaq olduğunu düşünüb. Əlindən düşən silahdan atəş açılıb. Güllə 4 yaşlı uşağa dəyib.

Xəstəxanaya çatdırılan uşaq dərhal əməliyyat olunub. Ancaq həkimlər onun həyati təhlükəsinin tam aradan qalxmadığını bildirib.

