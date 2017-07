Ərəb şeyxlərinin ağlasığmaz həyatından həsəd aparılacaq 10 MƏQAM - FOTO

Dubay qədim ərəb nağıllarının müasir təzahürüdür. Yəqin ki, ərəb şeyxləri uşaq vaxtı dinlədikləri nağılları unutmayıb, böyüyəndən sonra qazandıqları saysız-hesabsız pullarla öz həyatlarını nağıla çevirmək qərarına gəliblər.

Nəticədə susuz səhraların yerində gələcəyin şəhəri tikilib. Bu şəhər öz gözəlliyi, müasirliyi və təzadlı həyatı ilə turistlərin diqqət mərkəzindədir.

Milli.Az Dubay milyonçularının gündəlik həyatından 10 fotoşəkil təqdim edir. Bbu görüntülərə baxıb heyrətlənməmək mümkün deyil.

Ərəb gənclərinin sevimli ev heyvanları

Varlı ərəb öz vertolyotunda selfi edir

Meqapolisdə qızılı rəngdə avtomobil

Adi kortlardan bezənlər üçün sualtı tennis kortu

Dubay şeyxləri növbəti təyyarə alarkən

Bu bahalı şəhərdə hətta zibil qabları "Louis Vuitton" firmasındandır.

Klimat-kondisionerli avtobus dayanacaqları

Dünyanın ən hündür tennis kortu da buradadır

Balaca şir balaları akula əti yeyirlər

Bütün ailə maşına rahat yerləşsin. (publika.az)

