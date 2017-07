Müqavilə ilə "Barselona"ya məxsus olan Munir əl Həddadi "Zenit"də oynamaqdan imtina edib.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, 21 yaşlı hücumçu "piterlilər"dən əlverişli təklif alsa da, Rusiya çempionatına getmək istəməyib. O, iyulun 12-də "Barcelona" ilə birlikdə yeni mövsüm hazırlıqlarına başlayacaq. Katalonlar Muniri 20 milyon avroya satmaq fikrindədir. Ötən mövsümü "Valensiya"da icarədə keçirən gənc forvard 34 oyunda 6 qol vurmuşdu.

Milli.Az

