İndoneziyada Milli Axtarış və Xilasetmə Agentliyinə məxsus helikopter qəzaya uğrayıb.

Trend-in Anadolu agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, qəza nəticəsində helikopterdə olan 4 ekipaj üzvü və 4 xilasedici həlak olublar.

Məlumata əsasən, xilasedicilər helikopetr ilə Mərkəzi Yava əyalətində vulkan püskürməsi nəticəsində xəsarət alan turistlərə kömək etməyə gedirmiş.

Milli.Az

