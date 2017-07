Çinin Huyçjou əyalətində qaz kəmərində iki partlayış baş verib.

Trend-in "Xinhua"ya istinadən verdiyi məlumata görə, partlayışlar nəticəsində azı 8 nəfər həlak olub, 35 nəfər isə xəsarət alıb.

Partlayışların səbəbi barədə məlumat verilmir.

Milli.Az

