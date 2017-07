Bakının Yasamal rayonunda bıçaqlanma hadisəsi qeydə alınıb.

Milli.Az report.az-a istinadən bildirir ki, 1990-cı il təvəllüdlü Hacıyev Kamran Məmmədağa oğlu Dilarə Əliyeva küçəsində tanışı ilə mübahisə zəminində bıçaqlanıb.

Faktla bağlı əraziyə Yasamal Rayon Polis İdarəsinin 28-ci Polis bölməsinin əməkdaşları cəlb olunub.

Hadisəni törədən şəxsin axtarışlarına başlanılıb.

Milli.Az

