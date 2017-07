Çimərlikdəki qadınların şəklini çəkən iki manyakı döydülər - FOTO

Türkiyənin Samsun şəhərində çimərliyə gələn qadınların fotolarını çəkdiyi iddia edilən Suriya əsilli iki gənc digər sakinlər tərəfindən döyülüb.

Milli.Az Milliyet-ə istinadən xəbər verir ki, suriyalıların bu hərəkətini sahildəki türk vətəndaşları fərq edincə ortalıq bir anda qarışıb.

Vətəndaşlar suriyalı 2 gənci tutaraq əvvəl əllərindəki mobil telefonlarını qırıb, sonra isə linç ediblər.

Suriyalıların köməyinə polis çatıb. Baş və bədəninin müxtəlif yerlərindən zərbə alaraq yaralanan 2 suriyalı polis maşınına güclə özlərini çatdırıblar. Hirsli kütlə bu dəfə polis maşınına hücum edərək şüşələrini qırıblar. Polislər kütləni dağıtdqdan sonra suriyalılar hadisə yerinə gələn təcili yardıma mindiriliblər. Çevik polis qruplarının nəzarəti altında sahildən çıxarılan təcili yardım, yaralanan 2 gənci Samsun On doqquz May Universiteti (OMÜ) Tibb Fakültəsi Xəstəxanasına aparıb.

Polis hadisə ilə əlaqədar işlərini davam etdirir.

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az

