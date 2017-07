Çində çəkilən qeyri-ənənəvi müalicə üsulları hər kəsi şoka salıb.

Publika.az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə Çində bəzi xəstəlikləri müalicə etmək üçün qeyri-ənənəvi üsullar həyata keçirilir. Xəstəxanalarda lentə alınan kadrlarda məlum olub ki, bu üsullarla sağalmaq istəyən insanlar çoxdur. Videoda isə xəstələrin üz ifadələrindən onların nə qədər əzab çəkdikləri əks olunub. Üsulların nə dərəcədə effektli olması məlum deyil.

Sosial şəbəkələrdə yayılan bu görüntülər kəskin tənqid edilib.

