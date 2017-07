Türkiyənin Van vilayətinin Çaldıran mahalında PKK terror təşkilatı tərəfindən növbəti terror aktı törədilib.

Publika.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, terrorçular tərəfindən əraziyə yerləşdirilən partlayıcının işə salınması nəticəsində bir kənd mühafizəçisi şəhid olub.

Daha bir kənd mühafizəçisinin yaralandığı bildirilir.

Ömər

