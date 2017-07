Aktrisa Berrak Tüzünataç şort geyən qadınlara təcavüz edənlərə səslənib.

Milli.Az Milliyet-ə istinadən xəbər verir ki, gözəl aktrisa sosial şəbəkə hesabından sözügedən mövzu ilə bağlı üsyan edib: "2.5 ildir kinkboksla məşğulam. Şort geyirəm. Bu cür sataşmaqları mən də gözləyirəm. Bir az ağız-burun "düzəldək"".

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az

