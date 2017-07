PKK terror təşkilatının silahlıları Şırnak vilayətinin Uludərə mahalında hərbi bazaya yol çəkən işçilərə hücum edib.

Publika.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, hücum nəticəsində ilkin məlumatlara görə, 2 işçi həyatını itirib, 4-ü yaralanıb.

İşçilərdən bəzilərinin qaçırıldığı bildirilir. Terrorçuların tutulması üçün bölgədə genişmiqyaslı əməliyyat başlanıb.

Ömər

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.