Azərbaycanlı hakim-inspektor Asim Xudiyev UEFA-dan növbəti təyinat alıb.

Fanat.Az xəbər verir ki, həmyerlimiz Avropa Liqasının I təsnifat mərhələsinin cavab oyunları zamanı iş başında olacaq.

Xudiyev “Torpedo” (Gürcüstan) – “Trencin” (Slovakiya) oyununun hakim-inspektoru olacaq. Görüş iyulun 6-da baş tutacaq. Matç Kutaisi şəhərində keçiriləcək.

Fanat.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.