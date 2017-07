“Robinzon Kruzo” vəfat edib

Bakı. 3 iyul. REPORT.AZ/ İtaliyanın məşhur komediya aktyoru, rejissoru və ssenariçisi Paolo Villaco 85 yaşında Romada vəfat edib.

“Report” “RİA Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, bu haqda onun qızı Elaizabet “Facebook” səhifəsində yazıb.

Villaco keçmiş sovet kinosevərlərinə daha çox “Senyor Robinzon” filimndə oynadığı məhşur Robinzon Kruzo rolu ilə tanışdır. Bundan başqa, Uqo Fantotsiya adlı uğursuz mühasib obrazı ilə də yadda qalıb.

İtaliyanın baş naziri Paolo Centiloni öz “Twitter” səhifəsində verdiyi başsağlığında Paolo Villaconu “bənzərsiz komik istedadı olan aktyor” adlandırıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.