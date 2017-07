Nigardan Dianaya sərt sözlər: "Gedib klublarda oxusun" - VİDEO

Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri "Eurovision 2011" müsabiqəsinin qalibi Nigar Camal "ATV maqazin onlarla" verilişində deyib.

Müğənni müsabiqədə ölkəmizi bu il təmsil edən Diana Hacıyevanı tənqid edib. O bildirib ki, həmkarının çıxışını heç bəyənməyib:

"Onu "Eurovision"da da bəyənmədim. Mahnısı gözəl idi, ifasını xoşlamadım. Sözlərini, səhnədə davranışlarını anlamadım. Deyirdim, səhnədə bir az seksual qadın olacaq, amma soyuqqanlı idi. Diana səhnə üçün maraqlı idi, mənfi tərəfi o oldu ki, jurnalistlərə soyuq davrandı.

İstərdim ki, heç olmasa onluğa düşərdik. Bizimkilər xoşlayır desin ki, bu müsabiqədə siyasət rol oynayır. Yaxşı, birinci, ikinci yer siyasətdən asılıdır. Bəs onluğa düşmək? O da siyasət deyil axı. İki həftə müsabiqə keçirilən yerdə qalırlar, jurnalistlərlə mehriban olsunlar".

Nigar Diana ilə sonuncu dəfə 2010-cu ildə "Eurovision"ın milli seçim turunda rastlaşdığını söyləyib.

İfaçı müsabiqədən qayıdan həmkarlarının sənətdən uzaqlaşmasından söz açıb:

""Eurovision"dan sonra işləmk, prodüser tapmaq çətindir. Bizdə yaxşı prodüser yoxdur. Mahnılar, kliplər bahadır. "Eurovision" məktəbi o qədər yüksək səviyyədədir ki... Orada bizə ulduz kimi davranırlar. Ondan sonra bizim şou-biznesə qayıtmaq çətindir".

