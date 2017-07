Müğənninin 5 minlik başmaqları OLAY OLDU - FOTO

Hər zaman cəsarətli açıqlamalar verən Demet Akalın bu dəfə başmaqları ilə gündəmə gəlib.

Publika.az xəbər verir ki, müğənni dünən Şiledə konsert poroqramı ilə çıxış edib. O, mahnı oxuduğu yerdə atəşfəşanlıqdan narahat olub. Musiqini yarıda kəsən Akalın "Mahnını oxuya bilmirəm, mən getdikdən sonra partladarsınız", - deyə şikayət edib.

Müğənni konsertdən əvvəl xalatın altına geyindiyi başmaqları ilə diqqət çəkib. Məlum olub ki, fransız moda evi “Hermes”ə aid olan başmaqların dəyəri 5 min TL-dir (təxminən 2500 manat).

Aytən

