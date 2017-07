Bakı. 3 iyul. REPORT.AZ/ Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi əsgər valideynlərinə müraciət edib.

"Report"un xəbərinə görə, müraciətdə deyilir:

"Hörmətli vətəndaşlar!

Hərbi qulluqçuların təhlükəsizliyi naminə telefon əlaqəsi və sosial şəbəkələrdən istifadə zamanı hərbi xidmət barədə müzakirələr aparmayın!

Hərbi hissə, onların yerləşmə yerləri, silah-sursatı, hərbi texnikası haqqında və hərbi qulluqçulara dair fotoşəkilləri paylaşmayın!"



