Azərbaycanlı politoloq Kiyevdə yıxılaraq xəsarət alıb

Bakı. 3 iyul. REPORT.AZ/ Azərbaycanın tanınmış politoloqu Elxan Şahinoğlu Ukraynanın paytaxtı Kiyev şəhərində yıxılaraq xəsarət alıb.

"Report"un xəbərinə görə, bu barədə E.Şahinoğlu özü məlumat məlumat verib.

"Kiyevdə bərk yağışda yıxıldım, əlim gipsdədir" - deyə, o bildirib.

Qeyd edək ki, E.Şahinoğlu Ukrayna haqqında film hazırlayıb. Bu işdə ona oğlu kömək edib. Belə ki, filmin çəkilişlərini politoloqun oğlu aparıb, həmçinin filmi montaj edib.

E.Şahinoğlu Kiyevdə Ukrayna rəsmiləri, yüksək rütbəli diplomatları və ekspertləri ilə görüşüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.