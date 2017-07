Müdafiə Nazirliyi əsgər valideynlərinə müraciət edib.

Publika.az xəbər verir ki, müraciətdə hərbi qulluqçuların təhlükəsizliyi naminə telefon əlaqəsi və sosial şəbəkələrdən istifadə zamanı hərbi xidmət barədə müzakirələr aparmamaq, eləcə də hərbi hissə, onların yerləşmə yerləri, silah-sursatı, hərbi texnikası haqqında və hərbi qulluqçulara dair fotoşəkilləri paylaşmamaq tövsiyə olunur.

