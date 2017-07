Rəfiqəsinin əri ilə mesajlarını tutdu - Gizli görüş zamanı evdə peyda oldu - VİDEO

Ərinin ən yaxın rəfiqəsi ilə münasibətdə olduğunu öyrənən gənc qadın maraqlı intiqam üsulu seçib.

Milli.Az Milliyet-ə isinadən xəbər verir ki, 25 yaşlı Leslie Varner ərinin Facebook-da ən yaxın rəfiqəsi ilə mesajlaşdığını və bir əlaqə yaşadığını öyrənib. Gənc qadın bu xəyanətin acığını əri və rəfiqəsindən çıxmaq üçün bir plan qurub. Rəfiqəsinin evinə gedən Leslie ərini evə çağırmağını istəyib. Gənc qadın bu anları anbaan kameraya qeyd edib.

Daha sonra nələr baş verdiyini aşağıdakı videoda öyrənə bilərsiniz:

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az

Videonu izləmək üçün şəklə klikləyin:

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.