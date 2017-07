Bakıda iki qız itkin düşüb. Lent.az xəbər verir ki, Binəqədi rayonu Novxanı qəsəbəsi "Metallurq" sanatoriyasında yaşayan 2000-ci il təvəllüdlü Səlimə İsmayılova (ad şərtidir) 2 gün əvvəl evdən çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb. Bundan başqa Binəqədi kəndi İsfahan küçəsində yaşayan Gülnar Əlimusalının da itkin düşməsi ilə bağlı polisə müraciət daxil olub.

Gənc qızların valideynləri onların fotolarını və xarakterik əlamətlərini polisə təqdim ediblər.

Axtarış tədbirləri həyata keçirilir.

