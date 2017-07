Reytinq rekordları qıran "Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz" serialında İlyas rolunu canlandıran aktyor Ozan Akbaba toyunda Azərbaycan mahnısına rəqs edib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, aktyor rəqsi xanımı Buket Arıkanla birlikdə oynayıb.

Qeyd edək ki, Ozanın toyunda nikah şahidi həmkarı Oktay Kaynarca olub. Gecənin müğənni qonaqları isə Selcuk Balcı ilə Zara olub.

