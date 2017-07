"Mançester Yunayted" növbəti mövsüm üçün əsas formalarını təqdim edib.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, dəst qırmızı futbolka və qara şortdan ibarətdir. "Adidas" firması tərəfindən hazırlanan formada diqqəti cəlb edən element futbolkanın boğaz hissəsində düymələrin qoyulmasıdır.

