Nura Suri: "Əxlaqı olan başqasının yatağından danışmaz"

"Həmişə qeybət, pozğunluq edən, ara vuran şəxslər öz etdiklərini başqalarının adına bağlayırlar".

Milli.Az qafqazinfo-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Nura Suri Facebook-da yazıb. İfaçı sosial şəbəkədə insanları müzakirə edən şəxsləri tənqid edib:

"Demək istədiklərini başqasının adından söyləyir ki, "filankəs sənin üçün belə dedi". İnsan həyatı, insanları necə görür, elə də təqdim edir. Bir insanı tanımaq üçün onu əsəbləşdirmək yetərlidir.

O, nəzarətdən çıxır və maskası düşür. Kimin içində nədirsə dilində odur. Əxlaqı olan başqasının yatağından danışmaz. Dənizdə boğulub dünyasını dəyişən qızdan yazılan status və şərhləri oxuyandan sonra insanlığlığa nifrət etmənin bir addımlığındayam".

Milli.Az

