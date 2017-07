Guya piyadalar daha o yolu keçməyəcəklər?

"Nobel qardaşları prospektində idmançı qızın öldürüldüyü piyada keçidinin ləğvi illərdir qaldırdığımız məsələni bir daha bütün çılpaqlığı ilə ortaya qoydu. Bu "çılpaq", amma əslində qaranlıq məsələ ölkəmizdə yol hərəkətinin təşkilindəki biabırçılıqdır. Özü də bu biabırçılıq bir neçə istiqamətdə var - qanunvericilik bazası, təşkilati tərəfi, faktiki vəziyyət və s."

Milli.Az xəbər verir ki, bunu yol-nəqliyyat məsələləri üzrə ekspert, hüquqşünas Ərşad Hüseynov bildirib.

Onun sözlərinə görə, hələ də bizim ölkəmizdə yol hərəkətinin təşkilinin müasir konsepsiyalarını, nəzərə alınmalı olan meyarları, təhlükəsizlik elementlərini, maliyyə-təşkilati tərəflərini tənzimləyən qanunvericilik yoxdur:

"Hazırda qüvvədə olan "Yol hərəkət haqqında" Qanun bu məsələyə çox səthi, özü də sistemsiz toxunur, çünki onun tənzimləmə predmeti deyil. Ən bərbad məsələ isə hərəkətin təşkilindəki qüsurlara görə hüquqi məsuliyyətdir. Şəxsən mən rast gəlməmişəm ki, hərəkətin təşkilindəki səhvə görə kimisə məsuliyyətə cəlb etsinlər. Bu da təbiidir, çünki aydın norma yoxdur.

Təşkilati tərəf də bərbaddır. Guya rayon (şəhər) icra hakimiyyətlərinin yol hərəkəti təhlükəsizliyi komissiyaları var. Amma o komissiyaların bu tipli məsələləri doğrudan da komissiya olaraq, real iclasda müzakirə etdiyini görən və təsdiq edə bilən adam tapa bilməzsiniz. Bir də ki, axı onlar hansı bazaya söykənib nəyi müzakirə edəsidilər ki?

Faktiki vəziyyət isə ən dəhşətlisidir. Tam ciddi deyirəm. Bakının bəzi küçə və prospektlərində hərəkətin təşkilinə diqqət edəndə elə təəsürat yaranır ki, bunu edənlər avtoşluğa lobbiçilik edirlər. Şəhərin ortasındakı küçə və prospektlərdə heç bir xüsusi təhlükəsizlik elementi olmayan yerdə 80-90 km/saat sürət tətbiq etməyi başqa cür necə yozaq?

Ekspert xatırladıb ki, "Yol hərəkət haqqında" Qanun birmənalı olaraq bütün hərəkət iştirakçıları üçün təhlükəsiz və fasiləsiz hərəkət şəraitinin təşkilini tələb edir. Hərəkətin ən çoxsaylı iştirakçıları isə piyadalardır: "İdmançı qızın öldürüldüyü yerdən keçidi yığışdıranlar, bəlkə də bunu ona görə ediblər ki, həmin keçid "qanunsuzdur", "komissiya"nın bundan xəbəri yoxdur. Amma guya piyadalar daha o yolu keçməyəcəklər? Əlbəttə keçəcəklər, çünki başqa variant yoxdur..."

Pünhan Mirzə

Milli.Az

