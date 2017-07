Rusiyada II Dünya Müharibəsində həlak olmuş azərbaycanlı əsgərin qəbri tapıldı

Rusiyada İkinci Dünya Müharibəsi zamanı həlak olmuş azərbaycanlı əsgərin qəbri tapılıb.

Rus mətbuatının yaydığı xəbərə görə, Əbdül Heydər oğlu Orucəliyev 1943-cü ildə Krasnodar diyarının Slavyansk rayonunun Neşadimovsk kəndi yaxınlığında gedən döyüşlərdə həlak olub.

Yerli sakin Akulina Savçenko qızı ilə bilikdə adını bilmədikləri əsgəri dəfn ediblər. Onun qızı bu illər ərzində naməlum əsgərin qəbrini mühafizə edib.

Aparılan axtarışlar nəticəsində bu il həmin şəxsin H. Orucəliyev olduğu məlum olub. Onun kənddə kütləvi məzarlıqda dəfn olunması qərara alınıb. Dəfn mərasimində rayonun rəsmi şəxsləri iştirak ediblər.

Məsələ ilə bağlı Azərbaycana məlumat verilib. (apa)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.