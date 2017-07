Azərbaycanlı müğənni toyda sərxoş oldu və... - O görüntülər yayıldı... / VİDEO

“O videonun üstündən 20 il vaxt keçib”.

Bu sözləri müğənni Rüfət Axundov sosial şəbəklərdə yayılan toyda içkili olduğu videosu haqda Metbuat.az-a danışarkən deyib:

“İstənilən savadlı adam mənim o videoma baxaraq, mənim içkili olmadığı görə bilər. O video 20 il bundan əvvəl dostumuzun toyunda çəkilib. Mənim ailəm dindar, ailədir. Mən içki içən deyiləm. Belə şeylərin hamısı gözü götürməyən, paxıllıq edən insanlar tərəfindən yayılır”.

Dilarə Zamanova

