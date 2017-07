Təyyarədə ər-arvad arasında dava düşdü - VİDEO

Türkiyə Hava Yollarına məxsus təyyarədə xoşagəlməz hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İstanbul-Bodrum-Milas reysində özbəkistanlı ər-arvad arasında mesaja görə dava düşüb. Həyat yoldaşının telefonunda mesaj görən qadın, onu uşaqlarının gözü qarşısında vurmağa başlayıb.

Başqa yerdə əyləşdirilən qadın qışqıraraq, “O mənə xəyanət edib, ona gününü göstərəcəm” deyib.

Qadın təyyarə eniş edən zamanı polis bölməsinə aparılıb.

Sevgilisindən ayrılan qız özünü dənizə belə atdı - VİDEO-Oxumaq üçün tıkla

Aytən Novruzova / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.