"Səbail" klubunun Türkiyədə yoldaşlıq oyunu keçirəcəyi rəqibləri müəyyənləşib

Bakı. 3 iyul. REPORT.AZ/ İyulun 10-dan Türkiyənin Kartepe qəsəbəsində təlim-məşq toplanışında olacaq "Səbail" futbol klubunun yoldaşlıq oyunu keçirəcəyi rəqibləri müəyyənləşib.

Klubdan “Report”a verilən məlumata görə, “aslanlar”ın ilk rəqibi Omanın U-23 yığması olacaq. Görüş iyulun 13-ə nəzərdə tutulub.

İyulun 15-də son mövsümü İran Pro-liqasında 4-cü pillədə başa vurmuş "Zob Ahan"la üz-üzə gələcək paytaxt klubu, iyulun 20-də Səudiyyə Ərəbistanını təmsil edən "Əl İttifaq" ilə qarşılaşacaq. 3 gün sonra "Səbail"in rəqibi Özbəskistan təmsilçisi "Paxtakor" olacaq.

Samir Əliyevin baş məşqçisi olduğu komanda hazırlıq prosesi çərçivəsində son oyununu iyulun 26-da Səudiyyə Ərəbistanının "Əl Raed" komandasına qarşı keçirəcək.

Qeyd edək ki, hazırda təlim-məşq toplanışını Bakıda keçən “Səbail” ötən müddət ərzində 2 yoxlama oyunu keçirib. “Sumqayıt”la heç-heçə edən (2:2) “aslanlar”, “Binə”ni məğlub ediblər (2:0). Azərbaycan Premyer Liqasının debütantı iyulun 8-də yenidən “Sumqayıt”la qüvvəsini sınayacaq.



