Çempionumuzun öldüyü piyada keçidi ləğv edilib? - Rəsmi

İyunun 28-də axşam saatlarında Xətai rayonu Zığ şosesində 22 yaşlı dağadırmanma, qayayadırmanma və buzadırmanma üzrə çempion Reyhan Məmmədovanın avtomobil tərəfindən vurulub öldürüldüyü piyada keçidinin ləğv edilməsi barədə məlumat yayılıb.

Ərazidə bir neçə qəzaların baş verməsi sonuncu hadisədən sonra keçidin ləğv edilməsi məsələsini gündəmə gətirmişdi. Yayılmış son görüntülərdə isə piyada keçidində ağ zolaqlarının üzərinin qara ilə rəngləndiyi görünür.

Bu da həmin keçiddən istifadə edənlərin çaşqınlığına səbəb olur. Keçid ləğv edilib, yoxsa yox?

“Azəravtoyol” ASC-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Nəcəfli Publika.az-a bildirib ki, hər hansı yolda piyada zolağı çəkib və ya silmək qurumun səlahiyyətində deyil: “Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyilə bağlı məsələlər "Azəravtoyol" ASC-nin səlahiyyətlərinə aid deyil. Yol Hərəkəti Təhlükəsizliyi komissiyasının razılığı ilə yeni qurulan və təmir edilən yollar istisnadır”.

Bakı şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Yol Hərəkətinin Təhlükəsizliyinin Təbliği və İctimai qurumlarla Əlaqə bölməsinin rəisi Vaqif Əsədov Publika.az-a açıqlamasında yollarda hərəkətin təhlükəsizliyi şöbəsi əməkdaşları tərəfindən araşdırıldığını deyib: “Bu barədə jurnalistlərin müraciəti əsasında aidiyyəti şöbəyə müraciət etmişəm. Mənə məlumatla bağlı araşdırma aparıldığını dedilər. Əgər həmin yolda keçidin üzəri qaralanıbsa, xəbərdarlıq nişanı da götürülməlidir. Belə olan halda, piyadalar həmin keçiddən istifadə etməməlidirlər. Demək həmin keçid ləğv edilib. Bu qərar verilibsə, onun da səbəbi ərazidə piyadaların təhlükəsizliyini təmin etməkdir. Çünki nişan, “zebra” olduğu halda hadisə baş veribsə, növbəti dəfə belə halın baş verməməsi üçün addım atılmalıdır. Amma ərazidə yeni keçidin istifadəyə verilib-verilməməsi məsələsi yalnız təhlükəsizlik əməkdaşlarımızın araşdırmasından sonra bəlli olacaq. Bu barədə hər hansı qərar qəbul olunsa, mətbuata məlumat veriləcək”.

Gülxar

