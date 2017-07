Müğənni Rəqsanə İsmayılova yeni fotolarını izləyiciləri ilə bölüşüb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir kisənətçinin sinə dekolteli paltarı müzakirələrə səbəb olub.

İzləyiciləri ona "Elə bil yerə düşəcək. Belinizi əyməsəniz, yaxşıdır. Elə bil heç doğmamısınız" kimi şərhlər yazıblar.

Rəqsanənin dodağındakı dəyişiklik də diqqət çəkib. Onun dodaqlarını bir az da böyütdürməsi açıq-aşkar görünüb.

Milli.Az

